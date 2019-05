VIOLA, Salvezza alla 38ª porta in dote 50 milioni

Come sottolinea il sito de Il Sole 24 Ore, la fine del campionato di Serie A ha chiuso i “conti” sportivi e ha permesso ai club vincenti di rinsaldare quelli economici. Atalanta, Inter, Fiorentina e Genoa, infatti, potranno contare mediamente su 50 milioni in “più” rispetto al rischio che hanno corso di fallire il proprio obiettivo al fotofinish: le 2 squadre nerazzurre per l’ingresso in Champions League, toscani e liguri grazie al fatto di essersi salvati. La discesa in B rappresenta per Chievo, Empoli e Frosinone un “disastro” finanziario perché in un colpo solo vengono meno gli introiti tv (grazie alla salvezza in serie A conquistata all’ultima giornata Genoa e Fiorentina hanno “salvato” rispettivamente 43 e 57,6 milioni, queste le cifre iscritte nei bilanci al 31 dicembre 2018).