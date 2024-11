VIOLA PARK, Il TAR boccia la delibera per il parcheggio

Fonte: La Repubblica (Firenze)

Il tribunale amministrativo regionale (TAR) ha bocciato il parcheggio temporaneo adiacente al Viola Park, creato per ospitare quasi 500 posti auto. La decisione arriva in seguito al ricorso di alcuni residenti che contestavano la cementificazione di un’area extraurbana per scopi privati. Il Comune di Bagno a Ripoli aveva approvato la realizzazione del parcheggio in deroga agli strumenti urbanistici, giustificando l’opera come temporanea, in attesa del completamento della linea tramviaria.

Il TAR ha però ritenuto illegittima la delibera comunale, sostenendo che mancassero i requisiti previsti dalla legge regionale, come il “rilevante interesse pubblico” e la necessità di riqualificare aree urbane degradate. Secondo i giudici, il progetto sarebbe stato approvato per fini esclusivamente privati.

Il Comune e la Fiorentina, che avevano difeso la realizzazione del parcheggio, stanno ora valutando se fare ricorso al Consiglio di Stato. Se la sentenza non fosse impugnata o confermata, il parcheggio sarebbe considerato abusivo e, almeno teoricamente, dovrebbe essere smantellato. Al contrario, un eventuale ribaltamento della decisione consentirebbe di mantenere l’opera.