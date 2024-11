VIOLA, 9° undici titolare più giovane in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica della formazioni più giovani e più vecchie schierate in campionato dalle squadre di Serie A. Per quanto riguarda la prima graduatoria la Fiorentina è nona avendo schierato, come undici con meno anni totali, alla undicesima giornata (Torino-Fiorentina 0-1) una squadra iniziale con una media di 25,5 anni. La formazione più giovane della Serie A 2024-2025 per ora l'ha schierata il Parma che, alla terza giornata, aveva un'età media di 23 anni. Sul podio anche Juventus e Verona con rispettivamente una media di 24,1 e 24,6 anni. La Fiorentina invece non compare tra le prime 10 in classifica per quanto riguarda l'undici titolare più anziano. In questo caso primo posto per l'Inter, che alla seconda giornata aveva un'età media in campo di 31 anni, secondo per il Napoli (29,5) e terzo per il Como (29,4). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con le graduatorie complete: