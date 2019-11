VIDEO, Viola in campo e Pedro segna nella partitella

La Fiorentina è tornata in campo per l''allenamento di scarico dopo la partita di ieri. Palestra per chi ha giocato, partitella in famiglia con i baby per chi non era titolare. E si è fato subito notare Pedro, che ieri ha esordito in prima squadra, anche se per pochi minuti, andando a segno. Ecco il video postato sui profili social della Fiorentina.