VIDEO, Ripresa viola: Nzola segna, Dodo scalpita. Assenti...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina oggi è tornata in campo al Viola Park in vista della gara di sabato con il Torino. Facce distese ovviamente dopo la vittoria di carattere con la Lazio che ha riportato il sereno dopo il brodino di Empoli. Partitella soprattutto per chi ha giocato meno, con Nzola che cerca di trovare il feeling con il gol visto che in questo tour de force c'è bisogno dell'apporto di tutti. Assenti Quarta (che deve riprendersi dalle coliche accusate nel fine settimana) e Kouame (in attesa dei nuovi controlli post malaria), mentre Castrovilli e Dodo proseguono il loro recupero in gruppo.

DODO SCALPITA In particolare il brasiliano spera nella prima convocazione dopo l'intervento e manda segnali a Italiano. Dopo i 60 minuti con la Primavera viola nella vittoria con il Bologna, il giocatore ha lanciato anche un appello al tecnico dicendo di essere pronto. Sui social nelle ore scorse ha anche pubblicato uno scambio di battute con il responsabile sanitario Luca Pengue che gli confermava che, in caso di buone sensazioni dopo la gara, poteva tornare a giocare anche in prima squadra. Vedremo però Italiano se lo porterà già a Torino o preferirà convocarlo per gli ottavi di Conference.