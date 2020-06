VIDEO, Ribery al centro sportivo prima delle 7

Con una serie di Instagram Stories (in fondo all'articolo), l'attaccante della Fiorentina Franck Ribery ha documentato la sua sveglia presto per arrivare al centro sportivo. Il campione francese - noto per la sua etica del lavoro - si è presentato stamani al centro sportivo prima delle ore 7 dopo aver preso un caffè d'asporto da un bar vicino a casa sua. Due ore prima dell'allenamento previsto con il resto dei compagni. Poi gli auguri al medico sociale Luca Pengue e le prese in giro a Dalbert. Ecco le testimonianze direttamente dal profilo di FR7: