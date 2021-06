VIDEO, Gli auguri all'ex viola (se pur per poco) Salah

L'esperienza di Mohamed Salah alla Fiorentina è stata breve ma sicuramente intensa, viste le prestazioni straordinarie mostrate anche in maglia viola dal giocatore. L'attaccante egiziano in prestito dal gennaio al giugno 2015 colleziò 16 presenze e realizzò 6 gol poi tornò al Chelsea che lo girò alla Roma. La vicenda finì a carte bollate, in cui però la Fiorentina uscì sconfitta. Ma proprio la carriera successiva di Salah, che ora gioca nel Liverpool, hanno lasciato tanti rimpianti per come è andata. Oggi il giocatore compie 29 anni e la Fiorentina, attraverso i socia ufficialil, gli fa gli auguri pubblicando i suoi gol in viola appunto.

To celebrate @MoSalah’s birthday enjoy ALL his goals at Fiorentina pic.twitter.com/4DQjUwGA68 — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) June 15, 2021