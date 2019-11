VIDEO, E Castrovilli canta per la prima in azzurro

Gaetano Castrovilli ha passato la prima giornata nella Nazionale italiana maggiore. Per celebrare il suo approdo in azzurro, come già accaduto in passato per altri nuovi arrivati, il centrocampista viola ha intonato a fine cena una canzone davanti ai suoi compagni di squadra. Ecco il video postato da Leonardo Bonucci sulle proprie Instagram Stories: