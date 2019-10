VIDEO, Dalbert scherza con FR7: "Che stile"

Uno stile che non passa inosservato, quello mostrato da Franck Ribery nel video postato da Dalbert nelle proprie Instagram Stories. Il campione francese, all'uscita dall'allenamento, è stato immortalato con una tuta a tema floreale. "Quando non c'è luce in casa e ti devi vestire lo stesso" la didascalia usata dall'esterno brasiliano che in sottofondo dice a Ribery: "Che stile". Ecco il breve video: