VICE CT POLONIA, Zurkowski? Gli servono minuti

Alessio De Petrillo, vice allenatore della nazionale di calcio polacca, è intervenuto per parlare del centrocampista viola Zurkowski: "Seguiamo tutti i giocatori nel nostro giro che giocano in Italia, di solito è compito mio. Szymon è un giocatore importante per noi, non credo sia a rischio convocazione. Dispiace, perché avevamo piacere potesse avere un po’ più di minutaggio. Non nascondo che speravamo che andasse via dalla Fiorentina per giocare con più continuità. Questo giocatore per i viola è un capitale, dovrebbe disputare un Mondiale potenzialmente da titolare. Se lo facesse credo sarebbe un investimento anche per la società gigliata dargli qualche minuto in più. Poi io faccio l’allenatore e so che le decisioni del tecnico sono sacre. Può ricoprire il ruolo di mezzala nel 4-3-3: è forte fisicamente, magari deve ripulirsi un po’ dal punto di vista tecnico, ma ha voglia di migliorarsi. Stiamo parlando di un giocatore che l’anno scorso ha fatto 6 gol e tanti assist a Empoli".

Su Kouame: “L’ho allenato ai tempi del Prato. Mi aspettavo la sua crescita, e non lo dico perché sono legato da affetto a Christian. Con me giocava titolare a 16 anni, è normale che nel percorso ci possa essere stato un inciampo, ma non avevo dubbi potesse arrivare ad essere importante a Firenze. Ha una fisicità di cui difficilmente si può fare a meno. Sta affrontando la stagione in modo completamente diversa rispetto al passato, anche se già l’anno scorso all’Anderlecht si erano visti segnali di crescita. Credo possa migliorare ancor di più. Ho visto la partita contro il Lecce: vedo un giocatore maturo, consapevole, che ha la testa giusta. Sono molto contento. Penso che la svolta sia stata contro il Napoli, ero in tribuna a vederlo. Ho portato bene, spero possa fare sempre meglio”.