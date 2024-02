VIAREGGIO CUP, Oggi alle 15:00 le due Semifinali

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Viareggio Cup sta arrivando alle sue battute conclusive. Quest’oggi alle ore 15:00, infatti, saranno disputate le due semifinali in programma. Queste le partite in programma:

- Beyond Limits (Nigeria)-Ojodu City (Nigeria), in programma allo Stadio “Buon Riposo” di Seravezza (LU).

- Centre National Brazzanville (Congo)-Mavlon (Nigeria), in programma allo Stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno (PI).

Due delle quattro squadre sono state incontrate anche dalla Fiorentina durante il suo cammino nella competizione: il Beyond Limits ha battuto i viola nel girone per 6-4, mentre con il Mavlon è arrivata l’eliminazione dal torneo per 3-2 agli Ottavi. La finale è prevista lunedì 26 alle ore 15:00 allo Stadio “Ferracci” di Torre del Lago.