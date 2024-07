VIAREGGIO CUP, Le date del torneo: dal 17 al 31 marzo

FirenzeViola.it

Il prossimo marzo, come sempre da 75 anni a questa parte, prenderà il via il Torneo di Viareggio. Il Centro Giovani Calciatori ha ufficializzato le date della 75ª Viareggio Cup: la manifestazione, riservata alla categoria Under 18, si svolgerà dal 17 al 31 marzo 2025. Al torneo potranno prendere parte i ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2007: ogni società potrà utilizzare 5 fuoriquota del 2006 e 5 prestiti (che non potranno essere fuoriquota).

Settantacinque anni di vita per la Viareggio Cup, dunque: tre quarti di secolo che generano orgoglio, senso di appartenenza e la perentoria voglia di resistere nonostante il cambiamento, spesso radicale, del mondo del calcio. Nella scorsa edizione la vittoria è andata ai nigeriani del Beyond Limits, vedremo quest'anno chi riuscirà ad alzare la Coppa Carnevale.