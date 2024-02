VIAREGGIO C., Out le ultime italiane: 4 africane in corsa

FirenzeViola.it

Si sono da poco conclusi i quarti di finale della Viareggio Cup, competizione dalla quale la Fiorentina Under-18 è stata eliminata lunedì in virtù del ko al Viola Park contro i nigeriani del Mavlon. A sorpresa, hanno dovuto dire addio al torneo le ultime due squadre italiane ancora in corsa, ovvero il Torino (sconfitto 2-1 dal Beyond Limits) e la Rappresentativa della Serie D (ko 4-3 ai rigori con i congolesi del C.N. Brazzaville). In semifinale, dunque, ci saranno quattro squadre africane. Ecco i risultati, con le qualificate in grassetto (stasera i sorteggi delle semifinali):

Torino-Beyond Limits 1-2

Alex Transfiguration-Mavlon 1-2

Rappr. Serie D-CN Brazzaville 3-4 (dcr)

Honvéd-Ojodu City 0-4