Verso il Betis, a Siviglia uno stadio sold-out attenderà la Fiorentina

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si proietta in avanti, alla sfida di giovedì tra Real Betis e Fiorentina. Ad attendere i gigliati ci sarà un Benito Villamarin gremito. Negli ultimi due match casalinghi in Europa, contro Gent e Jagiellonia, gli uomini di Pellegrini sono stati spinti rispettivamente da 51 e 56mila spettatori.

In vista di giovedì si va verso il sold out con oltre 42 mila abbonati hanno già esercitato la prelazione. Contro i Verdiblancos, in piena lotta Champions in Liga e reduci dal successo 5-1 contro il Valladolid, Palladino dovrà fare a meno, come sempre in Europa non essendo in lista, di Ndour e Marì, mentre potrà contare sul rientro di Moise Kean.