Verso Fiorentina-Dinamo Kiev, scalpita Fortini. Chance per Viti e Ndour, riposa Kean

La Nazione fa il punto sulla possibile formazione che Vanoli potrebbe mettere in campo giovedì in Conference League contro la Dinamo Kiev. Possibili cambi in difesa con il ritorno dalla squalifica di Pongracic e l’ingresso di Viti dal primo minuto. Scalpita Fortini per una maglia da titolare, così come dovrebbero avere una chance Nicolussi Caviglia e Ndour in mediana. Turno di riposo in vista anche per Kean, con Piccoli che dovrebbe essere il riferimento offensivo, supportato da uno fra Gudmundsson e Dzeko.