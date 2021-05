VERRATTI, Da 4 a 6 settimane di stop. Niente Euro?

Europeo sempre più a rischio per Marco Verratti. Il Paris Saint-Germain nel suo bollettino medico rende nota la sua situazione e i tempi di recupero: "Lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l'indisponibilità viene valutata tra 4 e 6 settimane a seconda dell'evoluzione". Ricordiamo che l'Italia farà il suo esordio a Euro 2020 fra un mese esatto, nella partita contro la Turchia. Verratti, 28 anni, ha già saltato per infortunio l'edizione del 2016. Sempre più in corsa dunque Gaetano Castrovilli per un posto tra i convocati del ct Mancini.