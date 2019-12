VERGINE, Lasciata la Viola, adesso è vicino al Milan

Già pronta una nuova avventura per Vincenzo Vergine, ormai ex responsabile del settore giovanile della Fiorentina (LEGGI QUI la nostra anticipazione) che proprio quest'anno lascerà la società viola. Come scrive alfredopedulla.com, sono avanzati i contatti con il Milan che lo vorrebbe nello stesso ruolo. C’è la disponibilità per Vergine che - riporta il portale - ha già lasciato Firenze nei giorni scorsi e la trattativa con il Milan è entrata nel vivo.