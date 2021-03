VENUTI, Vittoria in una città a me cara: testa e cuore

Anche Lorenzo Venuti, tra i migliori in campo di oggi nel successo per 4-1 sul Benevento, ha voluto celebrare sui social la vittoria conquistata contro la sua ex squadra, con la quale ha giocato tra il 2016 e il 2018. Ecco il suo pensiero su Instagram: "Vittoria fondamentale in una città a me molto cara, e contro una squadra ostica. Adesso tutti uniti con testa, gambe e cuore focalizzati sui prossimi impegni".