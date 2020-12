VENUTI, Il nuovo Jorgensen tra campo e spogliatoio

Si parla della figura di Lorenzo Venuti, ieri particolarmente elogiato in conferenza stampa da Cesare Prandelli, sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, se non fosse stato per un piccolo problema fisico che all’ultimo momento ha suggerito alla Fiorentina di non rischiarlo, Venuti sarebbe stato titolare già nella partita con il Benevento, la prima dell’era Prandelli-bis. E da quel giorno non sarebbe nemmeno più uscito dal campo visto che ormai l’esterno di Incisa è diventato un punto di riferimento nel nuovo assetto varato dall’allenatore. Se n’è accorto subito il Mago di Orz che alla luce del lungo passato nelle giovanili dell’Atalanta nel corso della sua carriera ha sempre avuto un occhio di riguardo per chi, come il terzino ribattezzato «il nuovo Jorgensen», sente in modo particolare il peso della maglia. Non è un caso dunque che martedì, nel faccia a faccia con gli ultras, assieme ai big della squadra ci fosse anche Venuti, il più fiorentino dello spogliatoio.