VENTURA, Nazionale? Quanti talenti: con Chiesa...

Gian Piero Ventura, tecnico della Salernitana, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della corsa al titolo in Serie A e dei giovani talenti della Nazionale: "I 6 punti che ha di vantaggio la Juventus sul Napoli non sono incolmabili, ma sono un segnale di una squadra che ha accettato i metodi di Sarri. Se già sono forti e poi mettono anche disponibilità, diventa difficile. Nazionale? I giovani che stanno venendo fuori sono straordinari; con Chiesa, sono arrivati Sensi e Barella e devono ancora arrivare i vari Zaniolo e company. Ci sono i presupposti per creare uno zoccolo duro e portare l'Italia dove merita".