VENEZIA-LECCE, Colpo di Giampaolo alla prima: 0-1 al Penzo

Inizia alla grande l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce: al Penzo di Venezia, in un posticipo con in palio punti di platino per il discorso salvezza, ai salentini basta una rete costruita sull'asse dei due migliori giallorossi di stagione (cross di Antonino Gallo, zampata di Patrick Dorgu per il terzo centro in questa Serie A del classe 2004) per portare a casa la terza vittoria in campionato, la prima in trasferta.

Il Venezia colpisce una traversa nel primo tempo con Svoboda, nel finale carica a testa bassa, ma incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro, con la squadra di Di Francesco che, contesta a fine gara dai suoi tifosi, si vede scappare il Lecce (adesso a 12 punti) e rimane ultima, a otto punti in classifica.