VAZQUEZ, Tornerei in Italia, magari alla Lazio

Franco Vazquez, trequartista del Siviglia ed ex Palermo, parla dalla Spagna a TuttoMercatoWeb non escludendo movimenti di mercato la prossima estate. "Ho giocato meno degli anni scorsi, è cambiato l’allenatore. Ma ho fatto trenta partite, sei gol e due assist. Ho ancora un anno di contratto. Sono al Siviglia da quattro stagioni, mi sento come a casa. La città mi piace, il club pensa in grande. Non so cosa succederà, quando finirà questo brutto momento valuteremo se continuare o separarci”.

Pensa al ritorno in Serie A?

“Dell’Italia ho un grande ricordo. A Palermo ho vissuto anni bellissimi, la Serie A mi piace. Si, in futuro vorrei tornare”.

La Lazio suggerita da Correa?

“Ci conosciamo da Siviglia, abbiamo giocato insieme. Il suo era uno scherzo, non so se la Lazio mi voglia davvero oppure no. Ma è una grandissima squadra. E sarebbe bello giocare in biancoceleste”.