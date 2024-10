VALENTINI, Out dalla top11 per valore della Superliga argentina

A gennaio 2025 la Fiorentina abbraccerà, dopo quasi sei mesi dall'accordo per il suo acquisto, Nicolas Valentini. Il difensore centrale del Boca Juniors, come riportato da Transfermarkt.it, probabilmente anche per il fatto di essere stato messo fuori rosa dal club gialloblu ha visto scendere il suo valore di mercato. Tanto che non rientra più tra gli undici calciatori più preziosi della Superliga Argentina. Il valore del suo cartellino infatti adesso ammonta 5 milioni di euro, 1,5 in meno di Jaminton Campaz, calciatore del Rosario Central e ultimo nella lista degli undici calciatori più preziosi della massima serie argentina.

Da primavera a giugno scorso il suo valore era arrivato fino a 6 milioni di Euro. Nella top3, al terzo posto, si trova Cristian Medina. Il centrocampista del Boca Juniors è stato obiettivo di mercato viola prima di essere ceduto, anche lui lascerà l'argentina solo a gennaio, al Fenerbache per 15 milioni.