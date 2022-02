USA, Svolta calcio donne: stesso salario degli uomini

Il mondo del calcio femminile in USA ha subito una svolta epocale. La U.S. Soccer, con una note ufficiale, ha reso noto che, a seguito della trattativa per il nuovo contratto collettivo di lavoro, le calciatrici della Nazionale a stelle e strisce, verranno pagate quanto i colleghi maschi.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up