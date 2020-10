UNDER 21, Gara rinviata ma la Nazionale è bloccata

L’Italia Under21 resterà bloccata in Islanda: quattro positivi nel gruppo squadra e uno nello staff assommano cinque casi di coronavirus accertati, e la Nazionale non giocherà la partita prevista oggi pomeriggio contro la selezione locale. La partita sarà rinviata, ma il vero problema è che il gruppo, per le leggi vigenti in Islanda in questo momento, non può risalire sull’aereo di ritorno a causa della positività dei giocatori. L’Italia Under21 resterà bloccata a Reykjavik, la capitale islandese che oggi pomeriggio avrebbe dovuto ospitare la partita contro la selezione locale valida per il girone di qualificazione ad Euro 2021, manifestazione che si dovrebbe tenere la prossima estate in Ungheria e Slovenia. Per ciò che riguarda i nuovi positivi, si tratta sicuramente di Gabbia e Plizzari. Un danno anche per la Fiorentina, che contro lo Spezia rischia di dover fare a meno di Patrick Cutrone, convocato con l'Under-21 e ora bloccato in Islanda.