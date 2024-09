UNDER 21, Bove e Kayode in campo contro il San Marino

FirenzeViola.it

In attesa della ripresa del campionato e della ripresa della stagione della Fiorentina, oggi scendono in campo alcuni giocatori della squadra di Palladino. Alle 16:45, allo Stadio Domenico Francioni di Latina, scendono in campo gli azzurri dell'Under 21 che sfideranno il San Marino fanalino di coda. Tra gli "azzurrini" presenti Edoardo Bove e Michael Kayode, oltre all'ex viola Alessandro Bianco ora in prestito alla Reggiana. La gara è valevole per la qualificazione agli Europei e l'Italia nel proprio girone è in testa con 15 punti in 7 partite.