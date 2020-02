UNDER 17-18, I risultati del weekend dei baby viola

Gli Under 17 colgono una grande vittoria contro il Torino battendolo 5-0 fra le mura amiche del Bartolozzi: la doppietta di Sene ed i goal di Aliboni e Krastev regalano 3 punti fondamentali in chiave play off ai gigliati, che ora sono a quota 26 punti in campionato.

Dopo la prima vittoria in campionato la scorsa giornata contro il Torino gli Under 18 perdono a Milano contro l'Inter per 3-1 (unica rete viola a firma di Mignani). I gigliati rimangono quindi a 5 punti in campionato.