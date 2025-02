Un buon Lecce frena la corsa del Bologna: finisce 0-0 al Via del Mare

Da Via del Mare arriva un risultato che può far sorridere la Fiorentina. È infatti finito 0-0 il match delle 18:00 tra Lecce e Bologna, con quest'ultima che rallenta la sua rincora all'Europa. Bella partita dei salentini, pericolosi e pimpanti per lunghi tratti della gara. Per la squadra di Vincenzo Italiano un gol (giustamente) annullato a Dallinga sul finale per evidente fuorigioco dell'attaccante olandese. Bologna che, dunque, resta a 4 punti dalla Fiorentina (con la gara contro il Milan da recuperare).