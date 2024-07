UFFICIALE, Zirkzee è un nuovo giocatore del Man United

Joshua Zirkzee è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. L'attaccante olandese firma un contratto quinquennale fino al 2029 con i 'Red devils'.

Lo United pagherà il cartellino del giocatore in tre anni, un costo totale di 45 milioni di euro. Il 40% di 37 milioni (circa 15 milioni di euro) andranno al Bayern Monaco, mentre 30 andranno al Bologna.

Ready to make his mark



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ❤️#MUFC