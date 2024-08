UFFICIALE, Terracciano ha rinnovato fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pietro Terracciano e Fiorentina avanti ancora per un'ulteriore stagione. La notizia era nell'aria già da giorni, adesso è ufficiale: il portiere campano, in scadenza a giugno 2025, ha ufficialmente prolungato il suo contratto fino al 2026. Nessun divorzio estivo a quanto pare: nonostante l'arrivo tra i pali di David De Gea, il numero uno viola - che aveva offerte anche da club di Serie A, Monza su tutti - ha deciso di rimanere a Firenze per giocarsi le sue carte a fianco della leggenda dello United.