UFFICIALE, Pafundi saluta l'Italia e vola in Svizzera

FirenzeViola.it

Simone Pafundi è un nuovo giocatore del Losanna: il talento classe 2006 già nel giro della Nazionale nonostante i meno di 100 minuti giocati in carriera in Serie A, lascia l'Udinese per accasarsi in prestito al club svizzero. Ad annunciarlo è la stessa società elvetica con un comunicato seguito da un simpatico video in cui al cuoco del club viene chiesto di preparare un piatto di spaghetti al pomodoro per il classe 2006. Di seguito tutto nei dettagli:

"Mentre già da giorni circolavano voci, l'FC Lausanne-Sport annuncia e conferma l'arrivo in prestito del nazionale italiano Simone Pafundi. Il trequartista è stato ceduto in prestito all'Udinese fino al termine del 2024. A soli 16 anni, Simone Pafundi ha esordito tra i professionisti con l'Udinese Calcio. Quel giorno divenne il primo giocatore della sua generazione a giocare in Serie A. Con la sua società ha collezionato una decina di partite in Serie A. Convocato da Roberto Mancini, ha esordito con la Squadra Azzurra il 16 novembre 2022 a soli 16 anni e 247 giorni. Diventa così il giocatore più giovane della Nazionale italiana da oltre 100 anni! Nel suo Paese Simone Pafundi è considerato la più grande speranza del calcio. Non avendo tempo per giocare in Italia, è venuto a Losanna per giocare e continuare la sua crescita. Arrivato questo mercoledì, ha svolto questa mattina il suo primo allenamento. Il prestito annuale del transalpino prevede il diritto di riscatto. Il centrocampista 17enne indosserà la maglia 30. Il club precisa che il giocatore non è ancora registrato per disputare il campionato. L'FC Lausanne-Sport gli dà il benvenuto qui a Losanna!".