UFFICIALE, Munteanu passa a titolo definitivo al Cluj

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come già anticipato da FirenzeViola era ai titoli di coda l'esperienza in maglia per Louis Munteanu. La Fiorentina poco fa ha comunicato sul proprio sito ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al Cluj. Il classe 2002 aveva già lasciato il ritiro della squadra viola in Inghilterra prima della partita contro l'Hull City e il fatto che fosse destinato a tornare in patria era nell'aria. Di seguito la nota:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Louis Munteanu al CFR Cluj".