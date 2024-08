UFFICIALE, L'Atalanta cede Hateboer al Rennes

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 06 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Hans Hateboer allo Stade Rennais in Ligue 1, la serie A francese. L'esterno di Beerta, 30 anni, approdato a Bergamo dal Groningen nella sessione invernale del 2017, in sette stagioni e mezza ha totalizzato 245 presenze con 12 gol e 21 assist vincendo l'Europa League il 22 maggio scorso. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano con affetto e riconoscenza Hans, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva", conclude la nota del club nerazzurro sul sito ufficiale. (ANSA).