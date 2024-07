UFFICIALE, Immobile è un nuovo giocatore del Besiktas

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Besiktas. Nei giorni scorsi le visite mediche col nuovo club e la firma, oggi l'ufficialità da parte dei turchi: 12 milioni di euro e un accordo biennale, con l'opzione sul terzo anno. Alla Lazio un indennizzo di circa 3 milioni di euro. "Porterò sempre nel cuore i vostri cori, i vostri applausi, il calore che mi avete donato in ogni partita - ha dichiarato l'ex attaccante biancoceleste con una lettera aperta ai propri tifosi -. Mi avete fatto sentire a casa, mi avete fatto sentire parte di una grande famiglia. E per questo non ci sarà mai abbastanza tempo per dirvi quanto vi ringrazio.

Vi saluto con la promessa che, ovunque mi porterà la vita, una parte di me sarà sempre qui, con voi, sugli spalti, a tifare per questa squadra. Vi porterò sempre nel cuore, come il più prezioso dei tesori. Grazie di tutto. È stato un onore e un privilegio essere il vostro capitano".