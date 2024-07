UFFICIALE, Il viola Falconi passa al San Donato Tavarnelle

Fonte: sandonato-tavarnelle.it

Il San Donato Tavarnelle ha pubblicato una nota con cui ha annunciato l'innesto dalla Fiorentina del centrocampista Niccolò Falconi: "Il San Donato Tavarnelle comunica di aver tesserato per la stagione 2024 – 2025, il centrocampista, classe 2004, Niccolò Falconi. Cresciuto nel settore giovanile del Sansepolcro, Falconi passa alla Fiorentina nell’estate del 2019, per poi completare tutta la trafila nel capoluogo toscano fino all’arrivo in Primavera per la stagione 2021-22. A gennaio 2023 vince la Supercoppa Italiana Primavera, giocando titolare contro l’Inter, sempre con i colori viola. Nell’ultima stagione ha giocato con la Pianese.