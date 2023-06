UFFICIALE, Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Leicester

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Leicester si affida ancora a un tecnico italiano. Enzo Maresca è infatti il nuovo allenatore del club inglese, che con Claudio Ranieri in panchina fece l'impresa vincendo la Premier nel 2016, ma quest'anno retrocesso in 'serie B'. L'ex centrocampista, 43 anni, lascia il Manchester City vincitore tra l'altro della Champions League, dove ha lavorato nel team di Pep Guardiola. Ora l'avventura in Championship per cercare di riportare nel massimo campionato il Leicester. Maresca ha firmato un contratto triennale. "Con lui avremo un bel mix di personalità, metodo e ambizione - le parole del presidente del club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha - che si sposa molto bene con la direzione calcistica che stiamo cercando di prendere. La sua filosofia è stata costruita su una carriera ricca e variegata, inclusa un'eccezionale formazione come allenatore, e si adatta alla visione che abbiamo per questo prossimo capitolo della storia del Leicester City". (ANSA).