UFFICIALE, Dodo e Telles convocati dal Brasile

Come anticipato da Firenzeviola.it, grande notizia per Dodo che è stato finalmente convocato dalla nazionale brasiliana. Confermata dunque l'indiscrezione di stamani, con l'esterno della Fiorentina che raggiunge la spedizione del CT Dorival Jùnior per la partita contro l'Uruguay in programma martedì prossimo (mercoledì in Italia). Assieme a lui si aggrega al gruppo anche Alex Telles del Botafogo per sostituire Vanderson, squalificato, e Arana, infortunato.

Questo il comunicato completo: "I terzini Dodô, della Fiorentina, e Alex Telles, del Botafogo, sono stati convocati questo venerdì (15) dal tecnico Dorival Júnior per la partita contro l'Uruguay, martedì (19), a Salvador. Sostituiranno rispettivamente Vanderson, squalificato per doppia ammonizione, e Arana, che ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante l'allenamento di martedì (12) a Belém. I due atleti si esibiranno questo venerdì a Salvador. In mattinata la delegazione è sbarcata nella capitale di Bahia".