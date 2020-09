UFFICIALE, Agudelo in prestito allo Spezia

Lo Spezia, neo promosso in serie A, ha ufficializzato l'arrivo dell'ex viola Kevin Agudelo." Il centrocampista colombiano arriva in prestito con diritto di opzione dal Genoa C.F.C" sottolinea riguardo alla formula il club sul suo sito. Il giocatore, come noto, è rientrato dal prestito dalla Fiorentina al Genoa, pur avendolo preso per 18 mesi, visto che non aveva spazio. Anche il club viola ha scritto l'ufficialità dell'addio: "ACF Fiorentina comunica la risoluzione anticipata del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Kevin Agudelo che, pertanto, farà ritorno al Genoa CFC."