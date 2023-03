UEL, Roma e Juventus a caccia dei quarti di finale

Non solo Conference League in questo giovedì europeo. Alle 18:45 e alle 21:00 infatti scenderanno in campo anche le squadre impegnate nel ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League. Di seguito la lista intera delle gare:

Ore 18:45:

Real Betis-Manchester United

Fenerbahce-Siviglia

Feyenoord-Shakhtar Donetsk

Friburgo-Juventus

Ore 21:00:

Arsenal-Sporting

Ferencvàros TC-Bayern 04 Leverkusen

Real Sociedad-Roma

Royal Union Saint-Gilloise-FC Union Berlin