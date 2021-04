UEFA, Rose allargate per gli Europei: violazzurri...

Come riportato da TMW, il Comitato Esecutivo UEFA sta per deliberare ufficialmente l'allargamento delle rose per l'Europeo, che passeranno così da 23 a 26 uomini. Una manna dal cielo per i ct, compreso Roberto Mancini: con questo, dunque, possono tornare a sperare in un posto nella squadra anche i due violazzurri Castrovilli e Biraghi.