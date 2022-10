UEFA, Jovic tra i 4 migliori del turno di Conference

Il profilo ufficiale Twitter della UEFA ha pubblicato un post in cui è stata data la possibilità ai propri followers di votare il miglior giocatore della settimana tra: Luka Jovic, Mustapha Yatabaré, Mathias Oyewusi e Yari Verschaeren.

Di seguito il tweet originale:

Who are you voting as your Player of the Week?



⭐️ Luka Jović

⭐️ Mustapha Yatabaré

⭐️ Mathias Oyewusi

⭐️ Yari Verschaeren#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL