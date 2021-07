UEFA, Gol più bello dell'anno: Taremi batte Insigne

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Sforbiciata batte tiro a giro, ma Lorenzo Insigne è comunque sul podio del gol della stagione 2020/2021 dell'Uefa. Il suo gol contro il Belgio durante i quarti di finale di Euro 2020 si è classificato al secondo posto. La spettacolare rete in sforbiciata di Mehdi Taremi nel ritorno dei quarti di Champions League tra Porto e Chelsea è stata scelta come gol della stagione di Uefa.com con circa il 30% dei voti ricevuti. Completa il podio, al terzo posto la rete di Kemar Roofe durante Standard Liegi-Glasgow Rangers, messo a segno nella fase a gironi dell'Europa League. Sono stati presi in considerazione solo i gol segnati nelle competizioni Uefa per club e nazionale svolte da ottobre 2020 a luglio 2021. I dieci gol finalisti sono stati selezionati dagli osservatori tecnici della Uefa. Il portale di Uefa.com dedicato al premio è stato l'unico canale per partecipare alle votazioni, e ha ricevuto oltre 600.000 voti. Gli utenti hanno inoltre avuto la possibilità di guardare i gol sul canale YouTube di UEFA.com e su UEFA.tv, e partecipare al dibattito su Twitter e Facebook attraverso l'hashtag #GoalOfTheSeason. (ANSA).