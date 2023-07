UEFA, Basilea-ACF: respinto il ricorso viola, tifosi out

FirenzeViola.it

La Uefa sul proprio sito comunica una serie di decisioni disciplinari in merito a sentenze emesse a giugno e ai relativi ricorsi. Tra queste anche quelli proposti da Roma e Fiorentina, entrambi rigettati. Riguardo alla Fiorentina, si fa riferimento alla gara della squadra di Italiano in Svizzera, in seguito alla quale, visti gli incidenti tra i tifosi, il club viola era stato sorprendentemente multato con un’ammenda di 30.000 euro e il divieto di trasferta per i propri tifosi per un turno. La Fiorentina aveva proposto il ricorso contro tale decisione che però, oggi, la Uefa ha comunicato di aver rigettato. Pertanto, qualora la Fiorentina fosse ammessa alla Conference League, i tifosi viola non potranno seguire la squadra in trasferta nella prima gara.

"Match: UEFA Europa Conference League 2022/2023, FC Basel 1893 vs. ACF Fiorentina (1:3) 18.05.2023: Il ricorso presentato da ACF Fiorentina è respinto. Di conseguenza, si conferma la decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA del 21 giugno 2023".