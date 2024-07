UECL, Domani parte la quarta edizione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'ultimo doloroso atto ad Atene con la finale tra Olympiacos e Fiorentina, domani è pronta a ripartire la Europa Conference League. La terza competizione europea, giunta alla sua quarta edizione, si presenta con un nuovo formato e va in scena con i primi incontri dei turni preliminari. Le prime delle 50 squadre a scendere in campo saranno Velež e Inter Escaldes. Tra queste spunterà anche il nome dell'avversaria della Fiorentina, che scenderà in campo il 22 e 29 agosto 2024 per l'ultimo turno dei playoff.