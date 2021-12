UDINESE, In ritiro in attesa della decisione della Lega

Se la Salernitana è stata bloccata dall'Asl competente e non è partita per Udine dove avrebbe dovuto giocare oggi, l'Udinese resta in attesa di comunicazioni ufficiali che però dovrebbero arrivare dopo le 15. I bianconeri dunque, secondo quanto scrive Udineseblog, è in ritiro e pronta ad andare allo stadio, in assenza di comunicazioni. "L'Udinese - si legge - si trova in ritiro e, in assenza di comunicazioni ufficiali dal parte della Lega, si presenterà allo stadio assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori. Lo riferisce l'Ansa, che ha appreso l'intenzione dei friulani da fonti qualificate della società che non ha però rilasciato dichiarazioni ufficiali". Essendoci il Consiglio Federale il presidente della FIGC Gravina dovrebbe parlare alle 15 sull'argomento.