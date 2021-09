UDI-ACF, Gotti contro Italiano: chi gioca in casa perde

Gotti contro Italiano, siamo al terzo confronto tra i due allenatori. Finora abbiamo assistito a un qualcosa di particolare che possiamo riassumere così: chi gioca in casa tra i due, perde! Il riferimento è a quanto accaduto la scorsa stagione con lo Spezia, allora allenato da Italiano, che è andato a vincere a Udine per 2-0 (primi punti e prima storica vittoria in A dei liguri) ma ha perso in casa contro i friulani per 1-0 al ritorno.

Un bilancio in perfetta parità. E' quello che ha Gotti con la Fiorentina. Una vittoria ottenuta (1-0 nell'ultimo match giocato alla Dacia Arena), un pareggio e una sconfitta. Anche il bilancio delle reti è in perfetta parita con tre gol segnati e tre gol subiti.

Quello che abbiamo detto per il confronto Italiano-Gotti, vale anche per Italiano contro Udinese. Del resto il tecnico nato a Karlsruhe era alla prima esperienza in A nella scorsa stagione e non aveva incrociato mai l'Udinese prima, almeno in campionato.

TUTTI I PRECEDENTI GOTTI VS ITALIANO

1 vittoria Gotti

0 pareggi

1 vittoria Italiano

1 gol fatto squadre Gotti

2 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI GOTTI VS FIORENTINA

1 vittoria Gotti

1 pareggio

1 vittoria Fiorentina

3 gol fatti squadre Gotti

3 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS UDINESE

1 vittoria Italiano

0 pareggi

1 vittoria Udinese

2 gol fatti squadre Italiano

1 gol fatto Udinese