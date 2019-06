U21, Italia vince 3-1 ma rischia l’eliminazione. Chiesa...

L'Italia Under 21 vince e convince contro il Belgio, ma due vittorie in tre gare potrebbero non bastare, non avendo gli Azzurrini goduto dell'aiuto sperato da Spagna e Polonia: i biancorossi salutano l'Europeo con sei punti alla luce della differenza reti crollata dopo lo 0-5 subito contro gli iberici, che per lo stesso coefficiente numerico superano gli Azzurrini in classifica e volano in semifinale. Il successo per 3-1, in gol anche Federico Chiesa, colto dalla squadra di Di Biagio non mette gli azzurrini in condizioni eccezionali per quanto riguarda la classifica delle seconde. Verosimilmente, l'Europeo casalingo per i nostri ragazzi si è chiuso stasera.