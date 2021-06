TYC SPORTS, C'è l'offerta per Gonzalez: i dettagli

Uno dei nomi più caldi nelle ultime ore, per quanto riguarda l'attacco viola, è quello dell'esterno offensivo Nicolas Gonzalez dello Stoccarda. Secondo quanto riportato da César Luis Merlo, giornalista del portale argentino Tyc Sports, la Fiorentina avrebbe fatto una grossa offerta allo Stoccarda per acquistare immediatamente il calciatore: 22,5 milioni sul piatto, più altri 4 milioni di bonus. La squadra tedesca risponderà nei prossimi giorni alla maxi offerta viola. Nell'affare dovrebbe rientrare anche l'Argentinos Juniors, club in cui è crescito proprio il calciatore argentino, che avrebbe il 12,5% sulla futura rivendita del giocatore.

