TWENTE, Perde in Eredivisie: 1-0 dell'FC Volendam

Dopo l'eliminazione in Conference League, un'altra brutta notizia per il Twente che perde 1-0 contro l'FC Volendam nel pomeriggio di Eredivisie. Decide un gol all'83' di Lequincio Zeefuik, che vince la sua prima partita in stagione e ferma così la striscia di due vittorie consecutive in campionato, lasciando la squadra di Rob Jans a 6 punti in classifica.