Turchia, Galatasaray-Fenerbache finisce malissimo: Mourinho denunciato per razzismo

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - All'indomani del big match del campionato turco tra Galatasaray e Fenerbahce, più che dello 0-0 maturato in campo che permette ai giallorossi di mantenere il vantaggio di 6 punti sui rivali secondi in classifica a destare attenzione sono le accuse di razzismo nei confronti di José Mourinho. Il Galatasaray, infatti, intende denunciare lo Special One, tecnico del Fenerbahce, per "dichiarazioni disumane e immorali" in quanto avrebbe detto che i membri della panchina della squadra di casa "Saltavano come scimmie" riferendosi ad alcune proteste nelle fasi iniziali della partita.

"Presenteremo denuncia alla Uefa e alla Fifa", ha fatto sapere il club turco, stigmatizzando inoltre "le parole offensive del popolo turco che José Mourinho pronuncia regolarmente da quando ha iniziato a lavorare in Turchia" e pubblicando sui social un'immagine con la scritta "Say no to racism". (ANSA).